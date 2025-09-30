Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Alteryx se giblje od ₹2.29M na year za Associate Software Engineer do ₹7.04M na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹4.23M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alteryx. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.4%
LETO 3
Pri Alteryx so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)