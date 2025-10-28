Alteryx Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in India pri Alteryx se giblje od ₹2.27M na year za Associate Software Engineer do ₹7.01M na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹4.21M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alteryx. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Don't get lowballed

Najnovejše prijave plač

Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Razpored pridobivanja Glavna 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.4 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Alteryx so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 33.30 % letno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 33.30 % letno )

33.4 % se pridobi v 3rd - LETO ( 33.40 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Alteryx ?

