Programski inženir nadomestilo in India pri Alteryx se giblje od ₹2.27M na year za Associate Software Engineer do ₹7.01M na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹4.21M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alteryx. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.4%
LETO 3
Pri Alteryx so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)