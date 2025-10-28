Imenik podjetij
Alteryx
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja produktov

  • Vse plače Vodja produktov

Alteryx Vodja produktov Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alteryx. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Običajen razpon
Možen razpon
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Vodja produktov prijav pri Alteryx za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+CZK 1.24M
Robinhood logo
+CZK 1.9M
Stripe logo
+CZK 427K
Datadog logo
+CZK 748K
Verily logo
+CZK 470K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Alteryx so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Alteryx in Czech Republic znaša letno skupno plačilo CZK 1,932,908. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alteryx za vlogo Vodja produktov in Czech Republic je CZK 1,411,863.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Alteryx

Povezana podjetja

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri