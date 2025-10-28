Imenik podjetij
Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in United States pri Alteryx se giblje od $105K do $150K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alteryx. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$120K - $142K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$105K$120K$142K$150K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Alteryx so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Alteryx in United States znaša letno skupno plačilo $149,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alteryx za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $105,300.

