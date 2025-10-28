Imenik podjetij
Povprečno Uspeh strank skupno nadomestilo in India pri Alteryx se giblje od ₹2.1M do ₹2.99M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alteryx. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹2.4M - ₹2.81M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Običajen razpon
Možen razpon

Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Alteryx so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Uspeh strank pri Alteryx in India znaša letno skupno plačilo ₹2,991,697. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alteryx za vlogo Uspeh strank in India je ₹2,096,745.

