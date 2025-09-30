Programski inženir nadomestilo in Italy pri ALTEN se giblje od €27.5K na year za Software Engineer I do €36.6K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Italy znaša skupaj €30.3K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ALTEN. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
