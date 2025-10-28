Imenik podjetij
Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Canada pri ALTEN znaša skupaj CA$113K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ALTEN. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Skupaj na leto
CA$113K
Raven
L3
Osnovna plača
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri ALTEN in Canada znaša letno skupno plačilo CA$114,184. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ALTEN za vlogo Podatkovni znanstvenik in Canada je CA$113,204.

