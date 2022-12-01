Imenik podjetij
Alphawave IP Plače

Plače Alphawave IP se gibljejo od $50,130 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $112,235 za Vodja tehničnih programov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Alphawave IP. Zadnja posodobitev: 11/13/2025

Strojni inženir
Median $102K

ASIC inženir

Elektroinženir
$108K
Vodja programov
$90.5K

Programski inženir
$50.1K
Vodja tehničnih programov
$112K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Alphawave IP je Vodja tehničnih programov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $112,235. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alphawave IP je $102,234.

Drugi viri