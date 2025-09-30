Imenik podjetij
AlphaSense
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Helsinki

AlphaSense Programski inženir Plače v Greater Helsinki

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Helsinki pri AlphaSense znaša skupaj €72.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AlphaSense. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Skupaj na leto
€72.3K
Raven
L3
Osnovna plača
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri AlphaSense?

€142K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri AlphaSense so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

El paquete salarial más alto reportado para un Programski inženir en AlphaSense in Greater Helsinki tiene una compensación total anual de €107,190. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en AlphaSense para el puesto de Programski inženir in Greater Helsinki es €65,611.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za AlphaSense

Povezana podjetja

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri