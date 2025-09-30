Imenik podjetij
AlphaSense Programski inženir Plače v Greater Delhi Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Delhi Area pri AlphaSense znaša skupaj ₹3.59M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AlphaSense. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Skupaj na leto
₹3.59M
Raven
Senior Software Engineer
Osnovna plača
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri AlphaSense so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

