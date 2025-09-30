Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Finland pri AlphaSense znaša skupaj €72.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AlphaSense. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Skupaj na leto
€72.3K
Raven
L3
Osnovna plača
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri AlphaSense?

€142K

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri AlphaSense so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri AlphaSense in Finland znaša letno skupno plačilo €107,190. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AlphaSense za vlogo Programski inženir in Finland je €65,611.

