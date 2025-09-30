Imenik podjetij
AlphaSense Vodja izdelkov Plače v New York City Area

Mediana Vodja izdelkov nadomestila in New York City Area pri AlphaSense znaša skupaj $170K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AlphaSense. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Kakšne so karierne stopnje pri AlphaSense?

$160K

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri AlphaSense so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri AlphaSense in New York City Area znaša letno skupno plačilo $215,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AlphaSense za vlogo Vodja izdelkov in New York City Area je $170,000.

