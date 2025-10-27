Imenik podjetij
AlphaSense
Povprečno Služba za stranke skupno nadomestilo in United States pri AlphaSense se giblje od $78.3K do $107K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AlphaSense. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$84.8K - $101K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$78.3K$84.8K$101K$107K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri AlphaSense so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Služba za stranke pri AlphaSense in United States znaša letno skupno plačilo $107,180. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AlphaSense za vlogo Služba za stranke in United States je $78,288.

Drugi viri