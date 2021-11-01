Imenik podjetij
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Plače

Plače AlphaGrep Securities se gibljejo od $23,256 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $126,120 za Finančni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri AlphaGrep Securities. Zadnja posodobitev: 11/13/2025

Programski inženir
Median $83.7K
Podatkovni znanstvenik
Median $108K
Finančni analitik
Median $126K

Kadrovik
$23.3K
Vodja programskega inženirstva
$97.2K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri AlphaGrep Securities je Finančni analitik z letnim skupnim plačilom $126,120. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AlphaGrep Securities je $97,160.

