Allstate
  • Plače
  • Aktuar

  • Vse plače Aktuar

  • Canada

Allstate Aktuar Plače v Canada

Mediana Aktuar nadomestila in Canada pri Allstate znaša skupaj CA$74.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Allstate. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$74.6K
Raven
L1
Osnovna plača
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Aktuar pri Allstate in Canada znaša letno skupno plačilo CA$191,343. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Allstate za vlogo Aktuar in Canada je CA$74,613.

