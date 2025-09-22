Imenik podjetij
Povprečno Poslovni razvoj skupno nadomestilo in United States pri Alloy se giblje od $154K do $216K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alloy. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$167K - $194K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$154K$167K$194K$216K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Alloy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri Alloy in United States znaša letno skupno plačilo $215,622. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alloy za vlogo Poslovni razvoj in United States je $154,016.

