Alight Solutions Platy

Platový rozsah Alight Solutions sa pohybuje od $31,286 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $221,100 pre Operacije prihodkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Alight Solutions. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

Razvijalec programske opreme
Median $124K
Svetovalec za upravljanje
Median $103K
Vodja poslovnih operacij
$211K

Služba za stranke
$39.2K
Analitik podatkov
$173K
Finančni analitik
$142K
Človeški viri
$31.3K
Operacije trženja
$117K
Vodja izdelka
$93.5K
Vodja projekta
$84.6K
Kadrovik
$67.7K
Operacije prihodkov
$221K
Vodja razvoja programske opreme
$188K
Arhitekt rešitev
$199K
Tehnični vodja programa
$216K
