Alchemy
Alchemy Platy

Platový rozsah Alchemy sa pohybuje od $130,650 v celkovej kompenzácii ročne pre Svetovalec za upravljanje na spodnom konci do $263,675 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Alchemy. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $240K
Svetovalec za upravljanje
$131K
Vodja izdelka
$263K

Kadrovik
$179K
Vodja razvoja programske opreme
$264K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$149K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Най-високоплатената роля, докладвана в Alchemy, е Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $263,675. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Alchemy, е $209,550.

