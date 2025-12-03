Imenik podjetij
AlayaCare
AlayaCare Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in Canada pri AlayaCare se giblje od CA$62.4K do CA$88.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AlayaCare. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$51.2K - $60.7K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$45.1K$51.2K$60.7K$64K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri AlayaCare?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri AlayaCare in Canada znaša letno skupno plačilo CA$88,571. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AlayaCare za vlogo Podatkovni znanstvenik in Canada je CA$62,385.

