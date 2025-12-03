Imenik podjetij
Alarm.com
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

Alarm.com Vodja programskega inženirstva Plače

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in United States pri Alarm.com znaša skupaj $220K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alarm.com. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Mediani paket
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Skupaj na leto
$220K
Raven
-
Osnovna plača
$153K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$7.5K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Alarm.com?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Alarm.com so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)

0%

LETO 1

40%

LETO 2

0%

LETO 3

40%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Alarm.com so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (NaN% na obdobje)

  • 40% se pridobi v 2nd-LETO (40.00% letno)

  • 0% se pridobi v 3rd-LETO (NaN% na obdobje)

  • 40% se pridobi v 4th-LETO (40.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Alarm.com in United States znaša letno skupno plačilo $461,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alarm.com za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $222,500.

Drugi viri

