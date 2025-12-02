Imenik podjetij
Alan
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

Alan Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in France pri Alan se giblje od €58.2K do €79.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alan. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$72.8K - $86.4K
France
Običajen razpon
Možen razpon
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Podatkovni znanstvenik prijavs pri Alan za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Alan so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

7 years post-termination exercise window.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Alan in France znaša letno skupno plačilo €79,746. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alan za vlogo Podatkovni znanstvenik in France je €58,249.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Alan

Povezana podjetja

  • Lyft
  • PayPal
  • Google
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alan/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.