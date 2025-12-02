Imenik podjetij
Alaan
Alaan Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in India pri Alaan se giblje od ₹1.83M do ₹2.56M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alaan. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$22.5K - $26.2K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$20.8K$22.5K$26.2K$29.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Alaan in India znaša letno skupno plačilo ₹2,556,595. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alaan za vlogo Programski inženir in India je ₹1,826,139.

Drugi viri

