Alaan Ustanovitelj Plače

Povprečno Ustanovitelj skupno nadomestilo in United Arab Emirates pri Alaan se giblje od AED 244K do AED 341K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alaan. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Običajen razpon
Možen razpon
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Alaan?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Ustanovitelj pri Alaan in United Arab Emirates znaša letno skupno plačilo AED 340,854. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alaan za vlogo Ustanovitelj in United Arab Emirates je AED 243,887.

