Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in Kazakhstan pri Akvelon se giblje od KZT 7.72M do KZT 11.25M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Akvelon. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$17.4K - $19.8K
Kazakhstan
Običajen razpon
Možen razpon
$15.2K$17.4K$19.8K$22.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Akvelon?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Človeški viri pri Akvelon in Kazakhstan znaša letno skupno plačilo KZT 11,245,014. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Akvelon za vlogo Človeški viri in Kazakhstan je KZT 7,719,035.

