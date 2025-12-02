Imenik podjetij
Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in Serbia pri Akvelon se giblje od $66.3K do $90.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Akvelon. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Serbia
$66.3K$71K$85.8K$90.5K
Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Akvelon in Serbia znaša letno skupno plačilo $90,480. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Akvelon za vlogo Podatkovni znanstvenik in Serbia je $66,300.

