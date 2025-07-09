Adresár Spoločností
Akkodis
Akkodis Platy

Platový rozsah Akkodis sa pohybuje od $3,989 v celkovej kompenzácii ročne pre Kadrovik na spodnom konci do $233,199 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Akkodis. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $109K
Biomedicinski inženir
$52.9K
Znanstvenik podatkov
$60.1K

Informacijski tehnolog (IT)
$44.4K
Vodja izdelka
$52.1K
Vodja programa
$94.1K
Kadrovik
$4K
Prodaja
$233K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Akkodis is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akkodis is $56,521.

Ďalšie zdroje