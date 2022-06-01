Aisera Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Aisera sa pohybuje od $31,032 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $283,575 pre Vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aisera. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Znanstvenik podatkov
$164K
Vodja izdelka
$226K
Vodja programa
$284K

Prodaja
$186K
Prodajni inženir
$281K
Razvijalec programske opreme
$31K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aisera je Vodja programa at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $283,575. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aisera je $206,163.

