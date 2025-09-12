Imenik podjetij
Airtel Africa
Airtel Africa Plače

Plače Airtel Africa se gibljejo od $5,814 skupnega letnega nadomestila za Vodja poslovnih operacij na spodnjem koncu do $241,200 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Airtel Africa. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Programski inženir
Median $21.6K

Backend programski inženir

Računovodja
$23.1K
Vodja poslovnih operacij
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Informacijski tehnolog (IT)
$23.1K
Vodja produktov
$53.4K
Vodja projektov
$43.8K
Vodja programskega inženirstva
$241K
Arhitekt rešitev
$59.9K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Airtel Africa je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $241,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Airtel Africa je $33,476.

