Airship
Airship Platy

Platový rozsah Airship sa pohybuje od $71,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $187,935 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Airship. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Vodja izdelka
$188K
Prodaja
$71.4K
Razvijalec programske opreme
Median $117K

Vodja razvoja programske opreme
$164K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Airship je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $187,935. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Airship je $140,338.

