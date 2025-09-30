Imenik podjetij
Airmeet Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Bengaluru pri Airmeet znaša skupaj ₹3.32M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Airmeet. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Airmeet
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹3.32M
Raven
L3
Osnovna plača
₹3.32M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Airmeet?

₹13.94M

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Airmeet in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹5,644,072. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Airmeet za vlogo Programski inženir in Greater Bengaluru je ₹3,322,767.

