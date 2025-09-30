Imenik podjetij
Airbus
Airbus Programski inženir Plače v Greater Bristol

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Bristol pri Airbus znaša skupaj £58.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Airbus. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
Skupaj na leto
£58.3K
Raven
Junior Software Engineer
Osnovna plača
£51.7K
Stock (/yr)
£4.1K
Bonus
£2.5K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Airbus?

£121K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Airbus in Greater Bristol znaša letno skupno plačilo £79,596. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Airbus za vlogo Programski inženir in Greater Bristol je £56,989.

