Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Airbus se giblje od ₹1.23M na year za L1 do ₹2.54M na year za l3. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹2M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Airbus. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
