  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

  • Hamburg Metro Region

Airbus Strojni inženir Plače v Hamburg Metro Region

€142K

Bodite plačani, ne izigrávani

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Airbus?

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Strojni inženir at Airbus in Hamburg Metro Region sits at a yearly total compensation of €71,933. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Strojni inženir role in Hamburg Metro Region is €71,151.

