Airbus Strojni inženir Plače v Greater Bengaluru

Mediana Strojni inženir nadomestila in Greater Bengaluru pri Airbus znaša skupaj ₹1.96M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Airbus. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹1.96M
Raven
E2
Osnovna plača
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹102K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Airbus in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹3,401,519. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Airbus za vlogo Strojni inženir in Greater Bengaluru je ₹1,875,955.

