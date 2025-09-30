Imenik podjetij
Mediana Strojni inženir nadomestila in Germany pri Airbus znaša skupaj €71.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Airbus. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
Skupaj na leto
€71.9K
Raven
L2
Osnovna plača
€71.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Airbus?

€142K

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Airbus in Germany znaša letno skupno plačilo €81,701. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Airbus za vlogo Strojni inženir in Germany je €71,151.

