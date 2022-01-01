Adresár Spoločností
Air Liquide
Air Liquide Platy

Platový rozsah Air Liquide sa pohybuje od $3,681 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančni analitik na spodnom konci do $124,773 pre Raziskovalec uporabniške izkušnje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Air Liquide. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $63.8K
Računovodja
$35.3K
Administrativni asistent
$17.8K

Biomedicinski inženir
$84.6K
Poslovni analitik
$58.7K
Razvoj poslovanja
$45.4K
Služba za stranke
$31.6K
Analitik podatkov
$80.4K
Znanstvenik podatkov
$122K
Elektro inženir
$104K
Finančni analitik
$3.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$99.5K
Strojni inženir
$51.6K
Vodja projekta
$58.9K
Arhitekt rešitev
$19.1K
Celotne nagrade
$16.6K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$125K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Air Liquide je Raziskovalec uporabniške izkušnje at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $124,773. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Air Liquide je $58,667.

