AI21 Labs
AI21 Labs Plače

Plače AI21 Labs se gibljejo od $98,225 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $163,785 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri AI21 Labs. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
Median $145K
Služba za stranke
$98.2K
Vodja izdelkov
$164K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri AI21 Labs je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $163,785. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AI21 Labs je $144,883.

