AgentSync
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Denver And Boulder Area

AgentSync Programski inženir Plače v Greater Denver And Boulder Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Denver And Boulder Area pri AgentSync znaša skupaj $180K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AgentSync. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
AgentSync
Software Engineer
Denver, CO
Skupaj na leto
$180K
Raven
L4
Osnovna plača
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri AgentSync?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri AgentSync in Greater Denver And Boulder Area znaša letno skupno plačilo $270,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AgentSync za vlogo Programski inženir in Greater Denver And Boulder Area je $180,600.

