Age of Learning
Age of Learning Plače

Plače Age of Learning se gibljejo od $81,600 skupnega letnega nadomestila za UX raziskovalec na spodnjem koncu do $414,915 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Age of Learning. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Programski inženir
Median $135K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
$134K
Oblikovalec produktov
$116K

Vodja produktov
$415K
Vodja programskega inženirstva
$166K
UX raziskovalec
$81.6K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Age of Learning je Vodja produktov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $414,915. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Age of Learning je $134,333.

