Afterpay Plače

Plače Afterpay se gibljejo od $70,350 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $278,600 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Afterpay. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $99.9K
Računovodja
$70.4K
Poslovni analitik
$149K

Podatkovni analitik
$119K
Podatkovni znanstvenik
$83.5K
Človeški viri
$279K
Trženje
$177K
Vodja izdelkov
Median $108K
Prodaja
$159K
Vodja programskega inženiringa
$166K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Afterpay so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Afterpay is Človeški viri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

Drugi viri