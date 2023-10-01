Adresár Spoločností
AFRY
AFRY Platy

Platový rozsah AFRY sa pohybuje od $52,470 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $97,111 pre Svetovalec za upravljanje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AFRY. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $52.5K
Poslovni analitik
$85.4K
Znanstvenik podatkov
$55.9K

Strojni inženir
$53.2K
Svetovalec za upravljanje
$97.1K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Korkeimmin palkattu rooli AFRY:ssa on Svetovalec za upravljanje at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $97,111. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
AFRY:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $55,853.

