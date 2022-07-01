Adresár Spoločností
Afresh Platy

Platový rozsah Afresh sa pohybuje od $161,700 v celkovej kompenzácii ročne pre Trženje na spodnom konci do $210,000 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Afresh. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $210K

Polno-stack programski inženir

Človeški viri
$209K
Trženje
$162K

Oblikovalec izdelkov
$164K
Prodajni inženir
$169K
Arhitekt rešitev
$186K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Afresh is Razvijalec programske opreme with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afresh is $177,538.

