Aflac
Aflac Plače

Plače Aflac se gibljejo od $54,725 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $302,504 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Aflac. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Administrativni asistent
$60.3K
Podatkovni znanstvenik
$303K
Človeški viri
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Informacijski tehnolog (IT)
$101K
Programski inženir
$103K
Vodja programskega inženiringa
$156K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Aflac je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $302,504. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aflac je $101,505.

