Afiniti Plače

Plače Afiniti se gibljejo od $6,992 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $189,050 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Afiniti. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
Median $139K
Programski inženir
Median $7K
Podatkovni analitik
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Poslovni analitik
$79.6K
Finančni analitik
$21.4K
Trženje
$19.9K
Oblikovalec izdelkov
$189K
Vodja izdelkov
$17.3K
Vodja programskega inženiringa
$166K
Arhitekt rešitev
$129K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Afiniti is Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afiniti is $50,497.

