  Plače
  Vodja tehničnih programov

  Vse plače Vodja tehničnih programov

Affirm Vodja tehničnih programov Plače

Mediana Vodja tehničnih programov nadomestila in United States pri Affirm znaša skupaj $300K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Affirm. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Mediani paket
company icon
Affirm
Technical Program Manager
Seattle, WA
Skupaj na leto
$300K
Raven
L6
Osnovna plača
$175K
Stock (/yr)
$125K
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Affirm?
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Affirm in United States znaša letno skupno plačilo $475,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Affirm za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je $325,000.

Drugi viri

