Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in United States pri Affirm se giblje od $89.1K do $130K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Affirm. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025
Povprečno skupno nadomestilo
50%
LETO 1
50%
LETO 2
Pri Affirm so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:
50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)
50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
