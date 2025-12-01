Imenik podjetij
Vodja projektov nadomestilo in United States pri Affirm znaša $206K na year za L7. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Affirm. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$217K - $263K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$200K$217K$263K$280K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Razpored pridobivanja

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri Affirm in United States znaša letno skupno plačilo $279,560. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Affirm za vlogo Vodja projektov in United States je $200,030.

