Vodja produktov nadomestilo in United States pri Affirm se giblje od $216K na year za L4 do $473K na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $504K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Affirm. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L4
$216K
$161K
$53.8K
$2K
L5
$236K
$157K
$66K
$13.3K
L6
$338K
$215K
$122K
$0
L7
$473K
$255K
$182K
$35.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
50%
LETO 1
50%
LETO 2
Pri Affirm so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:
50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)
50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
