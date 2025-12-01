Imenik podjetij
Affirm
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja poslovnih operacij

  • Vse plače Vodja poslovnih operacij

Affirm Vodja poslovnih operacij Plače

Povprečno Vodja poslovnih operacij skupno nadomestilo pri Affirm se giblje od $148K do $214K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Affirm. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$167K - $194K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$148K$167K$194K$214K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja poslovnih operacij prijavs pri Affirm za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Razpored pridobivanja

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja poslovnih operacij ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja poslovnih operacij pri Affirm znaša letno skupno plačilo $214,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Affirm za vlogo Vodja poslovnih operacij je $147,600.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Affirm

Povezana podjetja

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.