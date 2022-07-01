Adresár Spoločností
AEye
AEye Platy

Platový rozsah AEye sa pohybuje od $159,120 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojni inženir na spodnom konci do $312,555 pre Strojni inženir na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AEye. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Strojni inženir
$313K
Strojni inženir
$159K
Vodja izdelka
$209K

Razvijalec programske opreme
$179K
Vodja razvoja programske opreme
$204K
Tehnični vodja programa
$231K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at AEye is Strojni inženir at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $312,555. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AEye is $206,508.

